Ezidiler’in 40 yıl sonra huzur halayı

Bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle Türkiye'den Avrupa'nın değişik ülkelerinden göç eden Ezidi vatandaşlar, sağlanan huzur ortamıyla birlikte 40 yıl aradan sonra bu yıl ilk kez düzenlenen 'Ezidi Gençliği Festivali' kapsamında Mardin'in Midyat ilçesinde buluştu.

Uzun yıllar sonra vatan hasretine dayanamayıp Anavatanlarına dönme kararı alana Ezidi vatandaşlar, ilk olarak kendi inançları ve kültürlerini korumak ve yaşatmak için merkezi Midyat'ta bulunan 'Ezidi Dini ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği' isimli bir dernek kurdular. Süleyman Ağırman'ın başkanlığını yaptığı Ezidi Derneği, Avrupa'da Türkiye'ye döneme kararı alan Ezidi ailelerin gençlerine yönelik Midyat'ta Gençlik Festivali düzenlemeye karar verdi.

Midyat'a bağlı Güven Köyü'nde düzenlenen 1'nci Ezidi Gençliği Festivaline, Midyat, İdil ve Nusaybin ilçelerine bağlı Taka, Harabya, Deyvan, Koçan, Kivah, Kefnas ve Efşe köylerinde yaşayan Ezidilerin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan çok sayıda kişi katıldı. Köydeki etkinliğe Ezidi vatandaşlar, yöresel sanatçılar ve yöresel çalgılar eşliğinde bol bol halay çekip, anavatanlarına dönmenin coşkusu yaşadılar. Festival gece geç saatlere kadar devam etti.

"BU KOPRAKLARIN SUYUNU VE HAVASINI ÖZLEMİŞTİK"

Düzenledikleri Ezidi Gençlik festivali ile ilgili açıklama yapan Ezidi Dini ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Süleyman Ağırman, "Yıllar sonra tekrar anavatanımıza döndüğümüz için çok mutluyuz. Bu toprakların suyunu ve havasını özlemiştik. Şükürler olsun ki yine anavatanımızdayız ve artık geri döndük. Midyat'ta ilk olarak bir dernek kurduk ve şimdide ilk etkinlik olarak geri dönme kararı alan Ezidi gençlerimiz ve halkımız için festival düzenledik. Her yıl bu şekilde bir Ezidi köyümüzde bu festivalleri düzenlemeyi sürdüreceğiz. Bugün çok keyifli bir gündü, gençlerimizle halay çektik, sohbet ettik, anılarımız tazelendi. Gençlerimizin anavatanlarına gelmelerini çok istiyoruz. İnşallah bu güzel günlerin devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan festivale katılan Seyfi Bacıni ise, "Burada gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir topluluk var. Hemen hepsi de Avrupa'nın değişik ülkelerinden Fransa, Belçika, Almanya'dan gençlerimiz geldiler. Çarşema Sor'dan (Kutsal Bayram) sonra ikinci olarak bu büyük festivali düzenliyoruz köyümüzde. Mutluluk vericidir gerçekten. Bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz, geliştirmek istiyoruz, gençlerimizi buraya getirmek istiyoruz, adapte etmek istiyoruz. Buranın, doğasını, güzelliğini, dilini, kültürünü, örf ve adetlerini göstermek istiyoruz. Böyle güzel bir ortam da böyle bir festivali organize ettiğimiz için de bütün organizatör arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.