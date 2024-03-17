Ezine Gıda İhtisas OSB ile Çanakkale’nin kaderi değişecek

Çanakkale'de 2 yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), kentin deyim yerindeyse kaderini değiştirecek. Kent ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen OSB, bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişimine de büyük destek olacak. Yatırımcılardan büyük ilgi gören Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tamamlandığında OSB sınırları içinde 52 firma faaliyet gösterecek. Fabrikaların bacalarının tütmeye başlaması ile birlikte Ezine Gıda İhtisas OSB, 8 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, OSB'nin devreye girmesi ile birlikte bölgedeki tarım ve hayvancılığa ciddi anlamda fayda sağlayacağını söyledi. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan, şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceğini belirten Altınok, "Ezine Gıda İhtisas OSB'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. OSB'nin 2 yıl içinde tam anlamıyla faaliyete geçmesi planlanıyor.Yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği bölgede yer alacak fabrikalar tam kapasite çalışmaya başladıklarında 8 bin kişi iş imkanına kavuşacak" dedi. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parselin yer aldığını hatırlatan Altınok, "400 milyon TL'lik yatırımla planlanan ve bin 380 dönüm arazi üzerinde kurulan Gıda İhtisas OSB'de şu anda 2 firma aktif işletme ruhsatını alıp üretime başlamış durumda. 14 firmamız da şu an aktif olarak sahada inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar üretime geçen firma sayısının 16'ya ulaşması planlanıyor. 2 yıl içinde de toplam 52 firma faaliyete geçmiş olacak" diye konuştu.ÇANAKKALE'DE sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgeye en önemli katkılarından bir tanesinin de istihdam olacağına dikkat çeken OSB Müdürü Alper Altınok, "Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte hem ara eleman, hem teknik eleman, hem de 'beyaz yakalı' dediğimiz personellere ihtiyaç olacak. En büyük etkisi istihdam anlamında olacak. Gıda İhtisas olması, bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine ciddi anlamda fayda sağlayacak" dedi.EZİNE Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi yapılan 52 firmanın da inşaat ruhsatlarını aldığını belirten Altınok, "Organize Sanayi Bölgesi olarak 2019 yılında altyapı çalışmalarına başladık. Hala daha OSB'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız mevcut. Çanakkale ve bölge için çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nda, yeni yüzyılda da üretim önemli. Organize Sanayi Bölgelerinin de üretimin ana noktaları olduğunu dikkate alırsak Çanakkale'miz, bu konuda hem 1915 Çanakkale Köprüsü'yle, ulaşım anlamında yapılan tünellerle ulaşılabilir ve lojistik olarak kilit bir noktaya gelmiş durumda. Yatırımcılarımızdan bundan sonra yatırımlarını hızlandırmalarını bekliyoruz. İnşallah bütün bölge olarak da bunun etkilerini kısa zamanda görmeye başlayacağız" dedi.