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Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:06

Ezip öldürdü; arkasına bakmadan yoluna devam etti

Pendik'te yavru köpeği ezen, hafif ticari araç sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yavru köpek yolda ölürken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Ezip öldürdü; arkasına bakmadan yoluna devam etti

Pendik'te yavru köpeği ezen, hafif ticari araç sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yavru köpek yolda ölürken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüler, dün akşam Pendik, Şeyhli Mahallesi'nde kaydedildi. Kaldırımdaki yavru köpek, 2 köpeğin yanına yaklaşmasıyla yola çıktı. O sırada yoldan geçen 34 FHY 437 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, yavru köpeğe çarptı. Sürücü, ezdiği köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti. Yavru köpek olay yerinde can verirken, diğer köpekler aracı bir süre kovaladı. Olay belediyenin veteriner ekiplerine bildirildi. Ekipler, ölen köpeği hayvan mezarlığına götürdü. Yavru köpeğin aracın altında kalarak öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ezip öldürdü; arkasına bakmadan yoluna devam etti
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