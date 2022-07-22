Faberge yumurtası nedir, değeri ne, dünyada kaç tane var? İşte Faberge yumurtası fiyatı ve hakkında merak edilenler

FABERGE YUMURTASI NEDİR?

1842 yılında Sankt-Peterburg'da Gustav Fabergé tarafından yapılan ve oğlu Peter Carl Fabergé tarafından geliştirilen sanat eserleri.

Carl Faberge bu yumurtaları babasının ölümüne kadar her yıl Son Romanov ailesine hediye olarak gönderirdi. Bu firma 1917'deki ihtilalden sonra kapatıldı.