Faberge yumurtası nedir, değeri ne, dünyada kaç tane var? İşte Faberge yumurtası fiyatı ve hakkında merak edilenler

Faberge yumurtası değeri ile gündemdeki yerini koruyor. İhtişamlı görüntüsüyle adından söz ettiren Faberge yumurtalarının dünyada sadece 53 tane olduğu düşünülüyor. 45 tanesi ispat edilmiş durumda bulunuyor. Faberge yumurtası fiyatı ile paha biçilemez eserler arasında yer alıyor. Peki, Faberge yumurtası nedir, nerede, hikayesi nedir? İşte hakkında merak edilenler…
FABERGE YUMURTASI NEDİR?
1842 yılında Sankt-Peterburg'da Gustav Fabergé tarafından yapılan ve oğlu Peter Carl Fabergé tarafından geliştirilen sanat eserleri.
Carl Faberge bu yumurtaları babasının ölümüne kadar her yıl Son Romanov ailesine hediye olarak gönderirdi. Bu firma 1917'deki ihtilalden sonra kapatıldı.
Carl Faberge'nin en önemli eserleri olan Faberge Yumurtaları III. Aleksandr tarafından sipariş edildi. III. Aleksandr, eşi Marie Feodorovna'ya Paskalya hediyesi olarak sunmak için istemiştir.
53 tane olduğu bilinmektedir. 8 tanesinin varlığı tespit edilememiş, 45 adet yumurtanın şimdi nerede oldukları ve şekilleri ise bellidir.
FABERGE YUMURTALARI NEREDE?
Mine işlemeli ve mücevher süslemeli sürprizli Faberge Yumurtalarının çoğu Amerika koleksiyonlarında; çok küçük bir kısmı ise Kremlin Sarayı'ndadır.
Bazı koleksiyoncular şöyle:
Malcolm Stevenson Forbes (18-24 milyon dolar değere sahip, 11 adet Emperyal yumurta)
Viktor Vekselberg (15 adet Faberge yumurta)
Kraliyet Koleksiyonu (Kraliçe Mary, Kraliçe Elizabeth, Kraliçe II.Elizabeth)
Mathilda Gedding Gray
Marjorie Merriweather Post
William Walters ve Henry Walters
Kral Faruk
Marcel Sandoz
İndia Early Minshall
Monako Prensi III. Rainier
Armand Hammer