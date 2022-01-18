Fabrika gibi okul, pandemide cirosu 1 milyon 100 TL

Mersin Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM), 8 farklı alanda 100 personel ile eğitim ve öğretim veren lisede son 2 yıldır pandemiye rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Okulda, diğer eğitim kurumları için sıra, masaya, dolap, kitap raflığı gibi her türlü ürün üretilerek örnek bir çalışma sergilendi.

Bu kapsamda öğrenciler hem tercih ettikleri meslekleri öğrenme şansı yakalıyor, hem harçlıklarını çıkarıyor, hem de ekonomik olarak 2 yılda okula 1 milyon 100 bin TL ciro sağlıyor.

Pandemi süreciyle birlikte meslek liselerinin öneminin ön plana çıktığını belirten Erdemli Milli Eğitimi Müdür Yusuf Açıkyörük gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Açıkyörük, "Pandemide ülke genelindeki meslek liselerimiz üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulundular. Bizde ülkemizin köklü okullarından birisi olan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettik. Burası yaklaşık 100 personel, 700 öğrenciyle 8 alanda eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekte. Okulumuz pandeminin en yoğun geçtiği dönem olan 2020 ve 2021 yıllarında yapılan işlerle toplam 1 milyon 100 bin liralık bir ciro elde etti. 2020 yılında 700'e yakın öğrenci sırası, masa, dolap, 2021 yılında da kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında okullarımızdaki kütüphanelerin ihtiyacı olan raf ve masaların üretimi gerçekleştirdi" dedi.

Nitelikli eleman yetiştirmek istediklerine de dikkat çeken Açıkyörük, bu kapsamda okulda her türlü çalışmanın uygulamalı olarak sürdüğünü kaydetti.

Açıyörük yapılan işlerden elde edilen gelirlerden vergisinin verildiğini, öğrencilere dağıtıldığını geri kalanla ise tekrar hammadde alındığını söyledi.

Öğrencilerden Umut Mehmet Tezcan ise "3 yıldır bu okuldayım, 11. sınıfım mobilya bölümünde okuyorum. Okulumdan memnunum, hem çalışıyoruz hem başka okullara faydamız oluyor. Kitaplıklar yapıyoruz, masalar yapıyoruz, oturaklar yapıyoruz. Bu arada hem işimizi öğreniyoruz, hem de diğer okullara faydamız oluyor. Öğrendiğimiz bu mesleğin bir güzelliği de ileride çok faydası olacak" diye konuştu.

Okullara malzeme ürettiklerini dile getiren diğer öğrenciler de, ihtiyaç duyulan her türlü ürünü üretme kapasitelerinin olduğunu kaydetti.