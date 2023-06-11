Fabrika iki gündür yanıyor

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı bir fabrikada önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen söndürülemedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin yükseldiği binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor.