Fabrika işçisinin önünü kesip 810 bin lira gasp ettiler

Maltepe Dragos'ta 12 Kasım 2021 günü meydana gelen olayda bankadan para çeken fabrika işçisi A.Ö. aracıyla seyir halindeyken sahte plaka takılı bir araç önünü kesti. 3 kişinin bulunduğu araçtan inen gaspçılar 810 bin lirayı gasp edip kaçtı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sorası şüpheliler ve onlarla bağlantılı olan kişiler tespit edildi.





Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik özel harekat destekli operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15 suç kaydı olan Eren Ç. ve 4 kaydı olan Can K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.