Miras kavgası Özkul ailesini parçaladı! 2 kardeş tutuklandı

Ordulu kardeşler Özden, Özen ve Osman Özkul, 25 yıl önce Gebze'de kurdukları metal kaplama faaliyeti gösteren şirketin idaresinde anlaşmazlıklar yaşadı. bunun üzerine Özden ve Özen Özkul ortak hareket ederek Gebze'de aynı alanda faaliyet gösteren başka bir fabrika kurdu. Osman Özkul ise eski şirkette iki oğluyla birlikte devam etti. Ortaklık bitmesine rağmen 3 kardeş arasındaki alacak verecek meselesi sonunda patlak verdi.

PARA KAVGASINDA 4 ÖLÜ, 6 ŞÜPHELİ

Ordudan gelen misafirleri Zafer Öztürk ve Meltem Öztürk ile birlikte 9 Temmuz günü yedikleri yemek sonrası Pendik'teki evine dönen Osman Özkul, aynı binadan oturduğu kardeşleri Özden ve Özen Özkul ile karşılaştı. Kavgaya tutuşan kardeşler, ortalığı kan gölüne çevirdi. Karşılıklı silah ateşleyen kardeşlerin arbedesi sonucu Özden Özkul, Özen Özkul ve Meltem Öztürk yaralanırken Osman Özkul, eşi Dilek Özkul(45), oğlu Efe Burak Özkul(25) ve misafiri Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü SAVCILIKTAN SERBEST

Emniyet işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest kalırken şüpheliler Özden Özkul ve Özen Özkul kardeşlerin ifadeleri pes dedirtti. Şüpheli Özden Özkul savunmasında olay günü kardeşin Özen Özkul'un yanına mangal yapmak için gittiğini söyleyerek "Aracımla otoparka girerken kardeşim Osman ve yanındakileri gördüm. Aracımın üzerine doğru geldiler. Osman aracımın camlarını çekerek kırdı. Araçtan indiğimde Zafer Öztürk kollarımdan tuttu, diğerleri de bana yumruk attı. Sonra Özen'in olduğu tarafa gittiler. Özen'in "Vuruldum" dediğini duyunca kendimi kaybettim. Silahımı çekerek o tarafa koştum ve ateş ettim. Gerisini hatıramıyorum" dedi.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUM, YARALANANLARI GÖRDÜM"

Diğer şüpheli Özen Özkul ise savunmasında "Olay günü ağabeyimi mangal yapmak için çağırdım. Bir süre sonra beni aradı ve geldiğini söyledi. Poşetleri taşımasına yardım etmesi için gönderdiğim Yusuf bir süre sonra o tarafta tartışma olduğunu söyledi. Ben de mangalda kullandığımız sopayı yanıma alarak otopark kısmına koştum. Zafer Öztürk bana tekme attı ve silah sesleri duydum. Vurulduğumu anlayınca da bağırdım. Sonrasında birçok kişinin yaralandığını gördüm. Yasin Yiğit Özkul beni daha önce silahla tehdit etmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı istiyorum" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Savcılık, 2 şüpheli kardeşi "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, sorgularının ardından şüpheliler Özden ve Özen Özkul'un kamera kayıtları ve delillerin tam toplanmamış olması gerekçelerini dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.