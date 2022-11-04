Fabrika yangını Bursa’nın havasını kirletti

Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında başlayan ve içerisindeki kimyasal maddeler nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları tam 2 gün süren yangın sonrası bakanlığa bağlı hava izleme istasyonlarının kaydettiği veriler korkuttu. Bursa'da yangının ardından hava kirliliğinde yüksek oranda artış yaşandı. Nilüfer ilçesinde yapılan ölçümlerde hava kalitesi hassas olarak kabul edilen 100 seviyesine yaklaştı.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı hava izleme istasyonlarının Hava Kalite İndeksi olarak adlandırılan verilerine göre son üç günde hava kirliliği indeksi ortalaması 57 HKİ'den 80 HKİ'ye çıktı. Gece yapılan ölçümlerde ise en yüksek 84.2'ye ulaştığı görüldü. Yangının ardından yapılan açıklamalarda, yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanlara uyarılarda bulundu.