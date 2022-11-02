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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Fabrika yangını kontrol altında

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Fabrika yangını kontrol altında
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında önceki akşam çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yangına, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli ve Kütahya'dan gelen takviye ekiplerin yanı sıra TOMA'lar da müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangında, fabrikada çalışan olmadığı belirlenirken, fabrika yakınında bulunan bir öğrenci yurdu boşaltıldı. Yaklaşık 500 kişilik bir ekibin gece boyunca 10 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. İçten içe yanmaya devam eden fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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Fabrika yangını kontrol altında
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