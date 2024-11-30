Fabrika yangınında acı haber: 3 ölü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.