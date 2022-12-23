Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'daki yangında haber alınamayan işçinin cesedine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:42 Son Güncelleme: 23.12.2022 15:49

Eyüpsultan'daki yangında haber alınamayan işçinin cesedine ulaşıldı

İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen ve akşam saatlerine kadar zorlukla kontrol altına alınan filtre fabrikasındaki yangında ulaşılamayan 43 yaşındaki Sedat Cesur’un cesedine 24 saat sonra ulaşıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eyüpsultan’daki yangında haber alınamayan işçinin cesedine ulaşıldı

Eyüpsultan Habipler Pirinççi Mahallesinde saat 13.30 sıralarında 2 katlı araç filtresi üreten fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıkmış ve çalışanlar öğle yemeği molasına çıkmalarından dolayı büyük felaket kılpayı atlatılmıştı.

Alev alev yanan fabrika gece saatlerinde zorlukla söndürülmüştü. Alev alev yanan fabrikayı söndürmek için İstanbul'un bir çok ilçesinden 51 itfaiye aracı ve 154 itfaiye mensubu ile müdühalede bulunulmuştu. Yangın devam ederken 43 yaşındaki fabrika işçinden haber alınamadığı açıklanmıştı. Baba Nuri Cesur ve ailesi fabrikanın dışında Sedat Cesur'dan haber bekledi. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi gece saatlerine kadar sürdü.

Kayıp olduğu belirtilen fabrikanın işçilerinden Sedat Cesur'un cesedine ise yaklaşık 24 saat sonra ulaşılabildi. Cesur'un cesedinin savcının incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Eyüpsultan'daki yangında haber alınamayan işçinin cesedine ulaşıldı
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