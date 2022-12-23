Eyüpsultan’daki yangında haber alınamayan işçinin cesedine ulaşıldı

Alev alev yanan fabrika gece saatlerinde zorlukla söndürülmüştü. Alev alev yanan fabrikayı söndürmek için İstanbul'un bir çok ilçesinden 51 itfaiye aracı ve 154 itfaiye mensubu ile müdühalede bulunulmuştu. Yangın devam ederken 43 yaşındaki fabrika işçinden haber alınamadığı açıklanmıştı. Baba Nuri Cesur ve ailesi fabrikanın dışında Sedat Cesur'dan haber bekledi. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi gece saatlerine kadar sürdü.