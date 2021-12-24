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Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:09 Son Güncelleme: 24.12.2021 17:37

Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

ABBAS ÇAKAR
Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli Gebze İlçesinde faaliyet gösteren bir kereste ve palet fabrikasında yangın çıktı.  Fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gebze İlçesi Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki faaliyet gösteren bir kereste ve palet fabrikasında, saat 15:30 sularında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangını fark eden çalışanlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa surede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve maddi hasarın oluştuğu yangında, 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi tedavi altına alınırken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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