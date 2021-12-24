Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Gebze İlçesi Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki faaliyet gösteren bir kereste ve palet fabrikasında, saat 15:30 sularında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangını fark eden çalışanlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa surede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve maddi hasarın oluştuğu yangında, 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi tedavi altına alınırken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.