Fabrikada dehşet: 2 ölü

aziantep'te bir kişi, çikolata ve şekerleme fabrikasında birlikte çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kafasına sıkarak canına kıydı. Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çikolata ve şekerleme fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özcan (60), bilinmeyen bir nedenle iş arkadaşı Oğuz Bozkurt'un (49) tabancayla kafasına ateş ettikten sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Olay sonrası fabrikada büyük korku ve panik yaşanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.