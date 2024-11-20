Fabrikada kumlama kazanı patladı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli Dilovası İlçesinde meydana gelen olay, saat 16.00 sıralarında Dilovası OSB'nin 2. kısmında bulunan metal işleri fabrikasında gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, büyük bir patlama sesi duyuldu ve ardından fabrikada yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle trapez sac duvar yıkıldı ve işçiler tahliye edildi.Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi, AFAD ve UMKE sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralı bir işçi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, henüz kimliği öğrenilemeyen bir çalışanda olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı işçinin tedavisi devam ederken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.