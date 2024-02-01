10 saatlik rehine krizi

Kocaeli'ndeki bir fabrikada dün rehine krizi yaşandı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı.Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Rehin tutulan 7 işçinin yakınları da fabrika önünde heyecanla beklemeye başladı. Eylemcinin Gebze'de dekorasyon işleri yapan İbrahim Yeşil olduğu, daha önce aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi.İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durmasını isteyen Yeşil, Mısır'a geçişleri sağlayan sınır kapısının da açılması çağrısında bulundu. Bu arada rehinelerden birinin doğum günü için önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırgandan kutlama için izin aldı. Pastadaki mumlara üfleyen arkadaşlarının doğum gününü kutlayan arkadaşların, bu anların görüntülerini de sosyal medyada paylaştı. Yaklaşık 10 saat süren eylemle ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Zanlının iki silahı ve düzenekleri mevcuttu. Küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Bu sırada yaralanmadı. (Rehine) Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi" diye konuştu.