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Giriş Tarihi: 28.6.2023 11:36 Son Güncelleme: 28.6.2023 11:50

Fabrikadaki işinden ayrıldı şimdi Türkiye’ye satıyor

Bursa’da fabrikada işçi olarak çalışırken kursa giderek arı sütü üretimini öğrenen Mehmet Durgut, vatandaşların arı sütüne olan ilgisini görünce fabrikadaki işini bıraktı. Şimdi, kilosu 16 Bin liradan tüm Türkiye’ye arı sütü satıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Fabrikadaki işinden ayrıldı şimdi Türkiye’ye satıyor

Organize sanayi bölgesinde bir metal fabrikasında çalışan Mehmet Durgut, merak sararak arıcılık kursuna yazıldı. Burada arı sütü üretimini öğrenerek, işlerinden arta kalan zamanlarda bu sütün üretimini hobi olarak yaptı. Ürettiği sütü fabrikadaki arkadaşlarına hediye etmeye ve satmaya başladı. Birçok faydası olduğu bilinen arı sütüne talep artınca üretimi artırarak fabrikadaki işinden istifa edip bu işe yöneldi. Şimdi ise 300 kovan arıdan Bursa'nın el değmemiş doğasında sezonda 100 kilogram arı sütü üretimi yapmaya başladı. Ürettiği arı sütlerini tüm Türkiye'ye satıyor.

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Arı sütü sperm sayısını arttırdığı için özellikle çocuk sahibi olmak isteyen ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Çocukların gelişimine katkısı olduğu bilinen arı sütü kilosu 16 bin lira olmasına rağmen büyük talep görüyor. Üretimi başlanan arı sütü Eylül ayına kadar hasat ediliyor.

"DÜNYANIN EN DEĞERLİ BESİNİ"

Bu işe hobi olarak başladığını belirten Mehmet Durgut, "Bu iş bilgi ve beceri istiyor. Bu işte bilgisi olmayan üretim yapamaz, biz bu işe 8 yıl önce başladık. Üretimimiz her yıl artıyor. Bu ürünü bizden en çok çocuk sahibi olmak isteyenler tercih ediyor. Arı sütü sperm kalitesini arttırıyor. Kanser hastaları tercih ediyor. Çocukların beyin gelişiminde çok faydalı bir ürün, dünyanın en değerli besini diyebiliriz. Ürün verdiğimiz çok sayıda ailenin çocuk sahibi olduğuna şahit olduk. Kanser hastalarından sürekli alanlar var faydasını görüyorlar ki sürekli alıyorlar" diye konuştu.

"BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR"

Bir diğer arı sütü üreticisi Selma Aydın, "Biz ürünü özellikle okul dönemi çocuklarına çok veriyoruz. Özellikle kreş ve anaokuluna başlayan çocuklara Bu çocuklar yeni bir ortama girdiklerinde çok fazla hasta oluyorlar. Arı sütü çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için aileler tarafından tercih ediliyor" dedi.

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Fabrikadaki işinden ayrıldı şimdi Türkiye’ye satıyor
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