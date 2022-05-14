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Giriş Tarihi: 14.5.2022 14:33

Fabrikaka patlamada 2 işçi hayatını kaybetmişti! 2 tutuklama

DHA
Fabrikaka patlamada 2 işçi hayatını kaybetmişti! 2 tutuklama

Bilecik'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı. Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi. Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fabrikaka patlamada 2 işçi hayatını kaybetmişti! 2 tutuklama
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