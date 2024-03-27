Fabrikanın ‘ablası’ Semiha Kurt: “Çocuklarımı büyütürken kendimi de büyüttüm”

ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE KENDİMİ DE BÜYÜTTÜM



Ankara Kalkınma Ajansı'nın sanayide kadın istihdamına yönelik yürüttüğü İstihdam Atölyesi ile iş sahibi olan 50 kadından biri de 2 çocuk annesi Semiha Kurt oldu. Ajans ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) CNC Tezgâh Operatör ve Programlama eğitimi alan Kurt, eğitimin ardından çalışmaya başladığı fabrikada kısa sürede en başarılı elemanlardan biri haline geldi. Hikâyesini SABAH'a anlatan Kurt, "Çocuğum 2 yaşına gelince kendime verdiğim sözü tuttum ve bir hedef koydum. Artık kendi kariyerimi kurmaya başladım. Önce eğitimimi tamamladım. Sonra spor camiasına katıldım. Çocuğumu yazdırmak için gittiğim spor salonuna kendimi de yazdırdım. Çocuklarımla beraber kendi kendimi de büyüttüm. Jiu Jitsu branşında Türkiye şampiyonu oldum. Yeri geldi antrenörlük yaptım yeri geldi hakemlik yaptım. Pilates, fitness, tekvando ne varsa her birinden faydalandım. Neredeyse yapmadık şey bırakmadım" ifadelerini kullandı.

SANAYİ DE OLSA KADIN VARSA ORASI GÜZELLEŞİR



Ankara Kalkınma Ajansı'nın kadınlara yönelik verdiği istihdam garantili eğitime başvuran Kurt, 2 ayın sonunda iş sahibi oldu. "Benim için bilgi bilgidir. Erkeğin yapabildiğini kadın neden yapamasın. Kadın daha özenli ve işini ciddiye alarak yapıyor. Bir kadın hem anne oluyor hem çocuk oluyor hem eş oluyor hem evine bakıyor. Neden bunu da yapamasın. Evet, çok yorucu oluyor. Ama bir o kadar da keyifli. Ben kendi yolculuğumda bunu öğrendim" diye konuştu. Çalıştığı fabrikada yalnızca 3 kadın çalışan olduğunu belirten Kurt, "Çalıştığım yerde hiç kadın olmasaydı da benim için önemli değil. Çünkü ben kendimi öğrenmeye hedefledim ve benim için kadın erkek önemli değil. İşimi öğrenmeyi ve bu alanda olabildiğince gelişmeyi hedefliyorum. Yaptığım işe, tezgahıma odaklıyım. Sanayide çalışan kadın sayısı daha da artmalı. Kadın daha disiplinli, düzenli çalışıyor. Kadın, evindeki düzeni işinde de kurar ve işini daha çok sahiplenir. Kadın gittiği yeri güzelleştiriyor. Burası sanayi de olsa kadın orada çalışıyorsa cennet olur.



ANKARA KALKINMA AJANSINDAN KADINLARA TAM DESTEK



Ankara Kalkınma Ajansı, sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kalkınma Ajanslarının 2024 teması "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" olarak belirlenmesinin ardından 3. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programını sadece kadınlara özel olarak düzenledi. Programa kabul edilen 80 kadın kursiyerden 50'si istihdama kazandırıldı. Ajans ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) iş birliğinde yürütülen program kapsamında, kadın kursiyerlere CNC Tezgah Operatör ve Programlama, Elektrik / Elektromekanik Bakım, Gazaltı (MIG-MAG) Kaynağı, Dikiş Makinası Operatörlüğü, Tasarım ve Üretim Operatörlüğü (CAD/CAM/CNC) alanlarında hem teorik hem de pratik eğitimler verildi.