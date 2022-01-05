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Giriş Tarihi: 5.1.2022 13:33

Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

DHA
Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısında tamirat sırasında düşüp ağır yaralanan İhsan Ön (47), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın teknik servis bölümünde çalışan İhsan Ön, tamirat için iş yerinin çatısına çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Ön, düşerek ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli, 2 çocuk babası Ön, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ön'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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