Fabrikanın yanındaki boş arazide çıkan yangın binanın dış cephesini yaktı

Yangın, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide 14.00 sıralarında meydana geldi. Fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemelerden çıkan yangın panik yarattı. Yangın kısa sürede büyürken gökyüzünü kaplayan dumanlar çevre ilçelerden görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Fabrikanın ve tadilat halindeki binanın dış cephesine sıçrayan yangın, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Korkutan yangın, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan söndürüldü.