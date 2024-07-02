Haberler Yaşam Haberleri Fabrikanın yanındaki boş arazide çıkan yangın binanın dış cephesini yaktı
Giriş Tarihi: 2.7.2024 16:35 Son Güncelleme: 2.7.2024 16:56

Fabrikanın yanındaki boş arazide çıkan yangın binanın dış cephesini yaktı

İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemelerden çıkan yangın binanın dış cephesine sıçradı. Fabrika ve tadilat yapılan binanın dış cephesine sıçrayan yangın daha fazla büyümeden söndürülüp kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fabrikanın yanındaki boş arazide çıkan yangın binanın dış cephesini yaktı

Yangın, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide 14.00 sıralarında meydana geldi. Fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemelerden çıkan yangın panik yarattı. Yangın kısa sürede büyürken gökyüzünü kaplayan dumanlar çevre ilçelerden görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Fabrikanın ve tadilat halindeki binanın dış cephesine sıçrayan yangın, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Korkutan yangın, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan söndürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrikanın yanındaki boş arazide çıkan yangın binanın dış cephesini yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA