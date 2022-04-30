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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Facia ‘geliyorum’ dedi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Facia ‘geliyorum’ dedi

İstanbul'da 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan boya fabrikası yangını öncesinde işçilerin, kimyasal madde bulunan bidonların ısı nedeniyle şiştiğini söyleyip yöneticilerini uyardığı ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında önceki gün patlama sonrası çıkan yangında, 3 işçi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralanmıştı. Boya fabrikasının ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan işyeri sahibi U.B. ile çalışan O.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Bu arada işçilerin, kimyasal madde bulunan bidonların ısının etkisiyle şiştiğini yöneticilerine bildirdiği, fakat işyeri sahibi U.B.'nin aldırış etmediği ileri sürüldü. Patlamada ölen Tayfun Aydın'ın (52) ağabeyi Fevzi Aydın, "Kardeşim bidonların şiştiğini bir hafta öncesinden bildirmiş. Fakat önlem alınmamış" dedi.



Yangında ölen işçilerden Tayfun Aydın dün son yolculuğuna uğurlanırken, Turgay Tüney (42) memleketi Giresun'da, Mustafa Öztürk ise Sakarya'da bugün toprağa verilecek.

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Facia ‘geliyorum’ dedi
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