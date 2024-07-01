Facia göz göre göre geldi

İzmir'in Konak ilçesinde Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, sabah saatlerinde üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 11 kişi, yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; bakımın 1 gün önce yapıldığı iddia edildi. İnceleme başlatıldığı bilgiösi verildi.AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, durakla ilgili uyarıyı geçen sene yaptıklarını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Saygılı, "Uyarımızı geçen sene yapmıştık. Maalesef, bugün yine Üçyol Metro Durağı'nda bir yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bu tür olaylar, şehir yönetiminde ciddi bir sorumsuzluğun ve ihmalkârlığın göstergesidir'' ifadelerinikullandı.