Facia rampada meydana geldi

Hatay Belen'in Kıcı mahallesinden, Antakya istikametine giderken freni patlayan hafriyat kamyonu dehşet saçtı. Rampada freni boşalan kamyon öce kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR'a çarptı ardından karşı şeride geçerek önüne gelen araçları sürükleyerek bir benzin istasyonunda asker uğurlamaya gelen kalabalığın arasına daldı. 11 araca çarparak durabilen kamyon 12 kişinin ölümüne 3'ü ağır 31 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

YANGIN ÇIKTI

Hafriyat kamyonunun çarpıp sürüklediği bir minibüs ve bir araçta yangın çıktı. Korku ve paniğin yaşandığı anlarda vatandaşların yardımına yaşanan deprem nedeni ile Hatay'da bulunan AFAD ekipleri yetişti. Çıkan yangın itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla bölgedeki sahra ve konteyner hastanelerine sevk edilirken, mahşer yerine dönen olay yerinde Jandarma incelemelerini sürdürüyor.

ASKER UĞURLAMAYA GELMİŞLERDİ

Kazada hayatını kaybedenler arasında asker uğurlamaya gelen vatandaşların çoğunlukta olduğu öğrenildi. Kırıkhan ilçesinde artık gelenek haline gelen Topboğazından asker uğurlama töreni bu kez yaşanan kaza nedeni ile kana bulandı. Büyük bir facianın yaşandığı Hatay'da asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubattaki depremden hayatını kaybeden 22 bini aşkın vatandaşın ardından kazada hayatını kaybeden 12 vatandaşın acısı yaşanıyor.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARINA SÜRÜYOR

Öte yandan feci azada hayatını kaybeden 12 kişinin kimlik tespit çalışmaları da sürüyor. Kaza yerinde başlattığı incelemeleri tamamlayan Jandarma kimlik tespit çalışmalarına başladı.