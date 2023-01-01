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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Facia yatakhanede dinlenirken geldi

ERTAN GÜRCANER
Facia yatakhanede dinlenirken geldi
İzmir'in Bornova ilçesinde, otel inşaatındaki kule vincin devrilmesi sonucu 4 işçinin öldüğü olayda, yaralı işçilerden 2'si de dün yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 6'ya yükselirken, olayda ihmali bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Projenin müteahhidi E.Y., şantiye şefi M.F.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A. ile İstanbul'da yakalanarak İzmir'e getirilen vinç firması sahibi İ.K., çıkarıldıkları adliyede tutuklandılar.
Ölenlerden beşinin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gürbüz, Aslan Akkaya (38) ile Ali Şükrü Duru (42) olduğu belirlendi. Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşinin 2 ay önce doğum yaptığı öğrenildi. Sarı'nın aynı inşaatta çalışan kardeşi Kenan Sarı ile aynı konteynerde olduğu, vincin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü öğrenildi. Kenan Sarı yara almazken, Yıldırım Sarı'nın cansız bedeni ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Akkaya'nın ise iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
İşçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenli olmadığı için başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.



1 AY ÖNCE DE BAŞKA ÖLÜM
Fesih Çiftçi'nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın iş kazası olarak lanse edilmeye çalışıldığını, ancak işverenin kusuru ve ihmali neticesinde gerçekleştiğini, şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savundu. Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siner ise "Bu şantiyede bir ay önce akrabamız Alper Özer yaşamını yitirmişti. 30. kattan konteynerlerin üzerine küçük bir taş parçası düşse dahi yine ölümlü kaza olur" dedi. Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da "2 çocuğu yetim kaldı. Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz" diye konuştu.

İLK PARÇASI SÖKÜLDÜ
Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı. Olay yerine getirilen iki vincin kullanıldığı söküm çalışmasında ilk parçanın söküm işlemi tamamlandı.

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Facia yatakhanede dinlenirken geldi
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