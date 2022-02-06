Facia yoluna kilitli kapı

Van-Bahçesaray yolunda 11’i asker 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin üzerinden iki yıl geçse de acılar hâlâ taze. Yol, çığ tehlikesi yüzünden 25 gündür kapalı. Sorunun çözümü için bölgeye tüneller, yeni yollar yapılacak
Van-Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'ne yakın bölgeye 4 Şubat 2020'de çığ düştü. Yoldan geçen bir iş makinesi ile bir minibüs kar yığınları altında kaldı. Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sırasında, ilkinden daha büyük bir çığ meydana geldi. Tonlarca kar yığını, arama kurtarma ekiplerinin üzerine düştü. Peş peşe yaşanan iki çığda 11'i jandarma, 9'u güvenlik korucusu toplam 42 kişi kar altında can verdi, 84 kişi yaralandı.
25 GÜNDÜR KAPALI
Facianın ikinci yılında Bahçesaray'a gitmek için yola çıkıyorum. Çığ tehlikesinin olmadığı bölgelerde karayolları ekiplerinin günlük yol açma çalışmalarına eşlik edeceğim. Van-Bahçesaray yolu çığ tehlikesi yüzünden 25 gündür kilitli kapıyla kapalı. Bölgedeki Jandarma komutanını arıyoruz. Ekip Şefi Murat Yücel, "Komutanım bilginiz olsun bölgedeyiz" diye bilgi veriyor. İki yıl önce çığ felaketinin yaşandığı bölgeden geçiyoruz. Tipi var, göz gözü görmüyor. Yol üzerinde 16 büyük çığ bölgesi var. Çığ bölgelerini adım adım biliyorlar. Yücel, "Burası Türkiye'nin en çok kar alan bölgesi, 9'uncu gezegenimiz Bahçesaray" dedi.
Vanlılar, Bahçesaray'a yolları sürekli kapandığı için "9'uncu gezegen" diyorlar. Komutana bölgeden çıktığımız bilgisi verildikten sonra yolun kapısı tekrar kilitleniyor.
'9 AY ALLAH'A, 3 AY VAN'A BAĞLIYDIK'
Bahçesaray'a eski zamanlarda 9 ay ulaşım olmuyormuş. İnsanlar, "9 ay Allah'a, 3 ay Van'a bağlıydık" diye birbirleriyle şakalaşıp bugünlerine şükrediyorlar. Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, kısa zamanda kendini bölge halkına sevdirmiş. Dikmetaş Köy yolunda 7-8 metre kar var. Yol çalışmalarını yerinde görmek için birlikte bölgeye hareket ediyoruz. İş makineleri çalışıyor.
TÜNELLER YAPILACAK
Kundakçı, "Bahçesaray'ın en uzak köy ve mezrasının yolunu açtık. Bahçesaray'da kış aylarında yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için 3 fizibilite çalışması yapıldı. Tüneller, yeni yol projeleri yapılacak. Bu yılın sonunda bu 3 çalışmadan biri üzerinde karar çıkacak ve ilk kazma vurulacak" diye konuşuyor.
'BİZİM İÇİN ÖLDÜLER'
Çığ felaketinin ikinci yıldönümünde acılar taze... Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ile faciada yakınlarını kaybetmiş aileleri ziyaret ettik. Ahmat Alav, çığ felaketinde eşi Muteber Alav'ı kaybetmiş. Torununu görmeye giden Muteber Alav, dönüş yolunda çığın altında kalmış. Arama kurtarma ekiplerinin ölümüne çok üzüldüğünü anlatarak, "Bizim için öldüler, keşke böyle olmasaydı" dedi. Binevş Ereyli de felakette oğlunu kaybetmiş. Kürtçe, oğlunun 4 çocuğu olduğunu ve onu çok özlediğini söylüyor.
SAĞLIKÇILAR YOLLARDA
Sağlık çalışanları, Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefi Abdullah Karca ile birlikte çalışıyor. Hastaya ulaşmak için belediye ekipleri yol açıyor, arkada sağlık çalışanları bazen araçlarla bazen yürüyerek hastaya ulaşıyor. En uzak köy Dikmetaş. Yolu açılınca evde sağlık hizmeti bekleyen iki hasta için Doktor Buşranur Dağ ile Hemşire Celal Orta yola düşüyor. Bir kilometreye yakın birlikte yürüyüp köye ulaşıyoruz. 1.5 yıldır Bahçesaray'da olan Dağ, "Kışı hariç Bahçesaray'ı çok seviyorum" diyor. Sürekli çığ düştüğünü anlatan sağlık çalışanları "Korkuyoruz ama hastalara da ulaşmak zorundayız" diye konuşuyor. Köyün gençlerinden Kerem Oktay "Coğrafya kaderdir denir ya burada coğrafya kederdir abi" diyor. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvasi, Van- Bahçesaray arasında tünel yapılmasını istiyor.