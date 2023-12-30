Haberler Yaşam Haberleri Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kameralara yansıdı
Giriş Tarihi: 30.12.2023 16:09 Son Güncelleme: 30.12.2023 16:25

Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kameralara yansıdı

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde riskli bina kategorisinde bulunan bina yıkım sırasında tehlikeli anlar yaşattı. Yoldan geçen bir vatandaş ve araba üzerine molozların düşmesinden saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye, saniye yansıdı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kameralara yansıdı

Bolu Çevre, Şehircilik Ve İklim Müdürlüğü'nün acil yıkım kararı aldığı, 3 katlı binanın yıkım çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Kepçenin ilk müdahalesiyle 3 katlı binanın üst katı yola devrildi. Yıkılmanın etkisiyle tozların yükseldiği alanda olay yerinde bulunan vatandaşlar etrafa kaçtı. Yıkım esnasında yoldan geçen bir insan ve araba ise beton molozlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen zabıta, polis ve itfaiye ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Karaçayır mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan yol trafiğe kapatıldı.



Molozların altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, aracın içinde bulunan eşi ve çocuğunun panik ve endişe duymasından dolayı yıkım sahasında bulunan görevliyle tartışma yaşadı. Polis ekipleri sürücü ve ailesini emniyet müdürlüğüne götürdü.



3 katlı bina görevlilerin aldığı önlemlerle, tamamen yıkıldı.

Yıkım sırasında yola düşen beton parçaları paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Garson’dan 16 yıllık arşiv çıktı! Çarpıcı bilgiler var... Teröristbaşının tüm talimatları...
İmamoğlu kibri ve yargı skandalı
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
İbret alan oldu mu?
Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! 'Garabet' karardan döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kameralara yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA