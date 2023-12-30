Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kameralara yansıdı

Bolu Çevre, Şehircilik Ve İklim Müdürlüğü'nün acil yıkım kararı aldığı, 3 katlı binanın yıkım çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Kepçenin ilk müdahalesiyle 3 katlı binanın üst katı yola devrildi. Yıkılmanın etkisiyle tozların yükseldiği alanda olay yerinde bulunan vatandaşlar etrafa kaçtı. Yıkım esnasında yoldan geçen bir insan ve araba ise beton molozlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen zabıta, polis ve itfaiye ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Karaçayır mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan yol trafiğe kapatıldı.





Molozların altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, aracın içinde bulunan eşi ve çocuğunun panik ve endişe duymasından dolayı yıkım sahasında bulunan görevliyle tartışma yaşadı. Polis ekipleri sürücü ve ailesini emniyet müdürlüğüne götürdü.





3 katlı bina görevlilerin aldığı önlemlerle, tamamen yıkıldı.

Yıkım sırasında yola düşen beton parçaları paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video