Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü dereye uçtu

Ali P. idaresindeki yolcu minibüsü, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü. Yan yatan minibüste bulunan 2 yolcu mahalle sakinlerinin yardımı ile yara almadan araçtan çıkarıldı. Ancak sürücü, minibüsün sürücü koltuğunda sıkıştı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ali P., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dereye düşen minibüs ise çekici ve vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Ekipler bir süre, aracın altında kalan olup olmadığı konusunda arama yaptı.