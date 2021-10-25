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Giriş Tarihi: 25.10.2021 05:28

Faciaya ramak kaldı! Kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı... Burunları bile kanamadan kurtuldular

İHA
Faciaya ramak kaldı! Kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı... Burunları bile kanamadan kurtuldular

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki büfeye daldı. Sürücü, yanındakiler ve büfe sahibi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kaza anından büfede müşteri olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobil yapılan incelemenin ardından çıkartılarak çekiciye yüklenerek götürüldü.

Amasya'da, Muhammed Batuhan K. yönetimindeki 06 UBC 85 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı, ardından hızla Erdem Kutbay'ın işlettiği büfeye daldı.

KAZAYI BURUNLARI BİLE KANAMADAN ATLATTILAR

Cam çerçeveyi kıran otomobil dolapları önüne katarak tezgâha çarparak durabildi. Sürücü, yanındaki 2 kişi ve büfe sahibi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza anından büfede müşteri bulunmadığını belirterek yaşananları anlatan Kutbay, "İçeride oturuyordum. Otomobil birden büfeye daldı" diye konuştu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil yapılan incelemenin ardından çıkartılarak çekiciye yüklenerek götürüldü. Büfeden yola saçılan ürünleri ise vatandaşlar ve polisler topladı.

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Faciaya ramak kaldı! Kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı... Burunları bile kanamadan kurtuldular
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