Faciaya ramak kaldı! Kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı... Burunları bile kanamadan kurtuldular

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil yapılan incelemenin ardından çıkartılarak çekiciye yüklenerek götürüldü. Büfeden yola saçılan ürünleri ise vatandaşlar ve polisler topladı.