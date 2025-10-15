Faciayı güvenlik görevlisi önledi

Kayseri'de tramvayın durağa yaklaştığı sırada karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu. Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda yaşanan olayda, kulaklık takılı kadın yolcu çevresini fark edemeyerek tramvay yoluna yürüdü. Güvenlik görevlisi, kolundan tutup geri çekerek tramvayın çarpmasını engelledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, güvenlik personelini takdir ederken, yolcuların raylı sistem hatlarında daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. AA