Fadim’i öldüren eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Olay, geçtiğimiz yıl 3 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesinde meydana geldi. Bayram Süner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'eşimi evde bulamadım' diyerek kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler 4 çocuk annesi Süner'i evin ambar kısmında kanlar içerisinde buldu. Fadim Süner'in öldüğü tespit edilirken, gözaltına alınan Bayram Süner eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZINI SUÇLADI AMA MAHKEME AFFETMEDİ

Katil zanlısı hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Bayram Süner yargılama boyunca hep kızını suçladı. Kızının annesini öldürdüğünü ileri süren Süner, mahkemeyi inandıramadı. Bugün görülen karar duruşmasına katil zanlısı Bayram Süner, Fadim Süner'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti son sözlerin ardından kararını açıkladı. Heyet hiçbir indirim uygulamadan Bayram Süner'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Süner ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıl ceza aldı.

KARARI AYAKTA ALKIŞLADILAR

Fadim Süner annesi Fadimana ve babası Ramazan Şahin, mahkeme başkanını kararı açıklamasının ardından büyük sevinç yaşadı. Şahin çifti verilen bu kararı ayakta alkışladı.