Fadim’in katili bodyguard eşi yayla evine düzenlenen operasyon ile yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, aynı zamanda yöneticisi de olduğu lüks bir sitede oturan güzellik uzmanı Fadim Temirhanoğulları kendisine sürekli şiddet uygulayan 17 yıllık eşi Savaş Temirhanoğulları'ndan bir süre önce şikâyetçi oldu. Savcılık, Kemer ilçesindeki gece kulübünde bodyguard olarak çalışan koca hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Evin kilidini de değiştiren Fadim Temirhanoğulları, ardından boşanma davası açtı. Olanyara kabul etmeyen Savaş Temirhanoğulları, eşini sürekli cep telefonundan tehdit etti.

YASTIK DAYAYIP ATEŞ ETTİ

Savaş Temirhanoğulları, gece siteye gelerek site görevlilerinden aldığı anahtarla gizlice eve girdi. Silah sesi duyulmaması için, yatağında uyuyan eşinin başına yastıkla bastıran Savaş Temirhanoğulları, silahıyla 12 ateş etti. Ardından da kaçtı. Sabah okula gitmek için uyanan çiftin kızları İsra, annesinin cesediyle karşılaştı. Acı haberi alınca eve gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni otopsinin ardından gözyaşları içinde Antalya'da toprağa verildi.

POLİS KAÇTIĞI ARACIN PLAKASINI TESPİT ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri korkunç cinayetin ardından Savaş Temirhanoğulları'nın F.İ'ye ait 07 plakalı bir araç ile kaçtığını tespit etti. MOBESE ve plaka tespit sisteminden araç plakasını takibi yapan ekipler Savaş Temirhanoğulları'nın Korkuteli ilçesine F.İ. ile birlikte gittiğini belirledi. Adresi belirlendi. Yayla evine düzenlenen operasyon ile cinayet zanlısı Savaş ve arkadaşı F.İ. gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. Emniyette sorguya alındı.

ANAHTARI VERENDE CİNAYETİ İŞLEYEN KADAR SUÇLU

Çiftin kızı İsra Temirhanoğulları, "Babam hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı vardı. Evin anahtarını da değiştirmiştik. Anahtarı sitede görevlilerden alıp gece eve girmiş." demişti. Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları "Cinayeti işleyen kadar, evin anahtarını cinayet zanlısına vereninde suçludur. Tespit edilerek gözaltına alınmasın." dedi.