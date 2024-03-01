Fahiş aidat zammına denetim şart

Gözde turizm merkezi Muğla'da son günlerde aidatlara yapılan fahiş zamlar, ev sahibi ve kiracıları çıldırttı. Aidatlara son iki yılda yapılan zam yüzde 300'ü aştı. Vatandaşlarda şok etkisi yaratan aidatlar, tüm faturalardan daha yüksek oldu.

8 BİN TL AİDAT ÖDEYEN VAR

Bodrum'da 2022 yılında 900 TL aidat ödeyen site sakinleri, 2023'te yüzde 300'ü aşan bir zamla yaklaşık 3 bin TL ödemek zorunda bırakıldı. Bazı yerlerde ise 2024 yılı zamlarıyla birlikte aidatlar 8 bin TL'ye kadar yükseliyor. Site sakinleri, fahiş derecede aidat ödemelerine rağmen hizmet alamadıklarını kaydetti.

DENETİM İSTİYORUZ!

İtirazların ve şikayetlerin dikkate alınmadığını belirten Süleyman Bakır, "Hiç sorgu, sual olmadan kafalarına göre aidatlara zam yapıyorlar. Zamlar yüzde 300'ü aştı. Üstelik hizmet de yok. Lüks siteler yolgeçen hanı gibi. Aidatları toplayıp gidiyorlar. Defalarca şikayet ettik, ancak kimse ilgilenmiyor. Denetim mekanizması çalışmadığı için bizler mağdur oluyoruz. Mali ve hukuki açıdan denetim istiyoruz. İlgili yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.