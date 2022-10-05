Fahiş fiyat artışı Almanları isyan ettirdi! Enerji faturası hırsızlığı patlattı





Rheinland Pfalz'da bu ceza 25 bin, Saarland'da ise 15 bin euro. Almanya'daki tüm ormanların bir sahibi var ve bu alanlardaki devrilmiş ağaçlardan tutun dallar bile ormanın sahibine ait. Bu sahip belediye, devlet, kiliseler, özel şahıs veya bir girişimci olabiliyor.