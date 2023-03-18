Fahiş kira artışına gözaltı

YÜZDE 600'LÜK ARTIŞ

Tek gelir kaynağı, devletin annesine bağladığı aylık 6 bin liralık maaş olan Kaya'nın, aylık 833 lira ödediği evin yıllık kira sözleşmesi, 15 Mart'ta sona erdi. Emin Ç., yeni bir sözleşme için Kaya'dan önce 2 bin 500 lira; sonra da sahibi olduğu 3. katı 5 bin liraya kiraya verince yine aynı rakamı Kaya'dan da talep etti. Yüzde 500.24'lük kira artışını karşılayamayacağı gibi yıllık 60 bin lirayı da ödeyemeyeceğini belirten Kaya, ev sahibiyle anlaşmazlığa düştü.