Fahiş servis ücretine itiraz etti: Aldığı cevapla şoke oldu!

"YAPILAN İŞLEM TAMAMEN HAKSIZ"



Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü yaptığı açıklamada, bu olayda servis firmasının haksız olduğunu belirterek, "Burada hizmetten kaçınma var. Tüketici Kanunu'nun 6. maddesine aykırı bir durum söz konusu. Servis haklı bir gerekçe olmadan hizmet vermekten kaçınamaz. Burada yapılan işlem tamamen haksız. Servis hizmeti veren firma, bundan dolayı hizmet vermek istemiyorum diyemez. Tüketicimiz burada tedbir kararı isteyebilir ve mahkeme hizmetin devamına karar verebilir. Bunun yanı sıra maddi ve manevi tazminat davası açabilir" dedi.

"SERVİS ÜCRETİ TAMAMEN FAHİŞ HESAPLAMA OLMUŞ"



İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar ise velinin haklı olduğunu belirterek, "Yapılan davranış doğru değil. Yönetmeliğin hiçbir yerinde şikayetten dolayı öğrenci servise alınmaz diye bir kural yok. İBB'nin uygulaması var, burada kilometre belirleniyor. Belediyenin kendi servis araçları yönergesinde, öğrencinin eviyle okulu arasındaki İETT hattındaki kilometreye göre hesaplanır diyor. Bazen kilometre farkları oluşabiliyor ama, bu fark da 2-3 kilometre olabilir. Bu olayda ise iki katı ücret talep ediliyor. Bu tamamen fahiş bir hesaplama" ifadelerini kullandı.