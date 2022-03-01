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Giriş Tarihi: 1.3.2022

Fahrettin Koca: Nadir Hastalıklar Eylem Planımız hazır

ANKARA
Fahrettin Koca: Nadir Hastalıklar Eylem Planımız hazır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü vesilesiyle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Şehir Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma çevrimiçi katıldı. Koca, Nöromüsküler Hastalıklar Hizmet Birimleri ile nadir hastılıklarla mücadelede çalışmalar yapıldığını belirterek şunları söyledi:
Toplumda her 2 bin kişide bir ve daha az sıklıkta görülen hastalıklar "nadir hastalıklar" olarak isimlendiriliyor. Nadir Hastalıklar Sağlık Eylem Planı taslağımız oluşturuldu. Önümüzdeki 3 yıl boyunca yapacaklarımızın planlandığı bu strateji belgemizi yılın ilk yarısında yayınlamayı planlıyoruz. Nadir hastalıkların önemli bir kısmı SMA, DMD, ALS ve Serebral Palsi gibi hastalıkları içine alan nöromüsküler hastalıklar grubudur.
Evlilik öncesi tarama programına, dünyada sayılı ülkelerin yapabildiği genetik taramaları ekledik. SMA taramasıyla başladığımız bu hizmet, tüm aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak verilmektedir.

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Fahrettin Koca: Nadir Hastalıklar Eylem Planımız hazır
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