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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Fahrettin Koca: Vaktinde yapılan aşı daha çok korur

ANKARA
Fahrettin Koca: Vaktinde yapılan aşı daha çok korur
Türkiye'de dün 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 497 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.32 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 124 milyon 912 bin 525 doza yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur."

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Fahrettin Koca: Vaktinde yapılan aşı daha çok korur
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