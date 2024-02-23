Fahri Trafik Müfettişlerinden canı yanan vatandaşlar eylem yaptı: Bir kişiye 100 bin lira ceza

İstanbul Esenler'de onlarca kişi Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından geldiği belirtilen cezalara tepki gösterdi. Fatih Mahallesi'nde, Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından vatandaşlara gönderilen cezalar isyan ettirdi. Onlarca kişiye sık aralıklarla hatalı park, yüksek ses, kırmızı ışık, emniyet kemeri, yayaya yol vermeme gibi birçok sebepten ceza yağıyor. Bu cezalar kimine 5 kez, kimine ise 40'ıncı kez geliyor. Şehir dışındayken bile ceza yediklerini savunan ve fahri trafik müfettişleri tarafından kesildiği düşünülen cezalara çözüm bulamayan mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor. Mağdurlardan Ali Eken, "Sokaktan geçerken bana ceza yazmışlar. Ben aynı anda müzik dinliyormuşum, sesi sonuna kadar açmışım, kemer yokmuş. Trafik kuralını ihlal ediyormuşum, yayaya yol vermiyormuşum. 4 ceza yedim her biri 4 bin küsur lira" dedi.Mağdurlardan Necati Karlıdağ, "Durduk yere bize ceza yazılıyor. Araç başka yerdeyken, başka bir yerde görünüyor. Yüksek sesle müzik, farklı farklı yerlerde aynı dakika Beşiktaş'ta ve aynı dakika Esenler'de... Bu araba aynı anda nasıl iki yerde bulunuyor. Işınlandın mı hemen geldin? İnsanların aklıyla oynanıyor. Ben 40 tane ceza yemişim, hep aynı tarihlerde, aynı dakikalarda, aynı saatlerde ceza gelmiş. Mecbur ödüyoruz, ödemezsek muayeneyi geçmiyor" diye konuştu. Mehmet Ruhi Yanık da, "Ben tespit ettim, Giresun'dayım o tarihte İstanbul'da iki ceza yemişim. Arabamla Antalya'dayım yine İstanbul'da bu mahallede kapımın önünde ceza yemişim. Ben avukata verdim. Toplam 27 cezam var. Resimler de var, nerede resim çekildiğim belli. Ceza tarihi de belli. HGS dökümüm belli" dedi. Ahmet İpli, "Kasım ayının 1'inden beri günde 3-4 defa gelen cezalar. İşe çıkmadığımız, arabaları evin önünden kıpırdatmadığımız gün kırmızı ışıkta geçmişiz, yayaya yol vermemişiz, emniyet kemeri takmamışız, telefonla konuşmuşuz. Hepsini aynı saatte yazmış. Şu anda 48 tane beyaz arabamda, 38 tane siyah arabamda var. Toplamda 100 bin TL'yi geçti. Cesaret edip bakamadığımız cezalarımız da var" diye konuştu. Volkan Karakaş da, "20 gün önce 10 tane daha ceza yazılmış. Bize söylenen fahri müfettişin görevine son verildi deniliyor ama böyle bir şey yok. Hâlâ devam ediyor" dedi.Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz günah keçisi olduklarını söyleyerek "Ceza makbuzlarına ulaştık. Ceza makbuzlarının hiçbiri fahri trafik müfettişiyle ilgili değil. Genel kolluk tarafından düzenlenmiş" dedi. Güleçyüz, "Vatandaşlar mahkeme yoluyla itiraz etsinler" dedi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Kasten yapılan bir şeyse, o tutanak iptal edileceği gibi fahri trafik müfettişinin belgesi iptal edilir" ifadelerini kullandı.