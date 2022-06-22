Fahriye Evcen hamile mi, cinsiyeti belli mi? Burak Özçivit ile evli olan 36 yaşındaki Fahriye Evcen ikinci çocuğuna hamile!

Türk sinema ve dizi oyuncusu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. İddiaya göre çift ikinci çocukları için bekleyişe geçti. Karan'a kardeş geleceği haberlerinin ardından ise "Fahriye Evcen hamile mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu bilindiği üzere 36 yaşında. Peki, Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanan Fahriye Evcen hamile mi, cinsiyeti belli mi? İşte detaylar...