Fahriye Evcen hamile mi, cinsiyeti belli mi? Burak Özçivit ile evli olan 36 yaşındaki Fahriye Evcen ikinci çocuğuna hamile!

Türk sinema ve dizi oyuncusu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. İddiaya göre çift ikinci çocukları için bekleyişe geçti. Karan'a kardeş geleceği haberlerinin ardından ise "Fahriye Evcen hamile mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu bilindiği üzere 36 yaşında. Peki, Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanan Fahriye Evcen hamile mi, cinsiyeti belli mi? İşte detaylar...
2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, mutlu evliliklerini Karan adını verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2. çocuk heyecanı yaşıyor. 36 yaşındaki Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Henüz çiftten bir açıklama bulunmuyor.
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir.Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.
Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.
Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur.Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.