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Giriş Tarihi: 19.4.2022 10:11 Son Güncelleme: 19.4.2022 10:27

Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz ay işyerinde silahlı saldırıya uğraması sonucu öldürülen Umut Barış Koç (27) cinayetiyle ilgili 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adana'nın Tufanpaşa Mahallesi'nde 17 Mart 2022'de meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

İşyeri sahibi Umut Barış Koç olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için harekete geçti. Cinayetin bir çete tarafından işlendiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri 12 adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, kar maskesi, 20 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı
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