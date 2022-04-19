Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

Adana'nın Tufanpaşa Mahallesi'nde 17 Mart 2022'de meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

İşyeri sahibi Umut Barış Koç olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için harekete geçti. Cinayetin bir çete tarafından işlendiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.