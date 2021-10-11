Faili meçhul korkunç cinayet 17 yıl sonra aydınlandı

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Tepecik Mahallesinde 11 Haziran 2004 yılında işlenen cinayette, Bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir(25), D-100 Karayolu üzerindeki bir alt geçitte aracının içerisinde boğazı kesildikten sonra defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma sorumluluk bölgesinde işlenen cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak olayla ilgili o dönem herhangi bir ipucuna ulaşılamadı. Beldelerin birleşmesi ile birlikte geçtiğimiz yıllarda faili meçhul korkunç cinayetin dosyası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne devredildi.

12'İNCİ FAİLİ MEÇHUL DOSYASI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne 2 yıl önce atanan Veysal Tipioğlu, göreve başlaması ile birlikte verdiği ilk talimat faili meçhul cinayet ve kayıp dosyalarının tekrar raftan indirilmesi oldu. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri bu talimat üzerine 2 yıllık süreçte çözülmeyen 11 ayrı faili meçhul kayıp ve cinayet dosyasını çözüme kavuşturdu. 12 ile 19 yıl arasında faili meçhul kalan 11 dosyayı aydınlatan başarılı ekip, son olarak 17 yıldır faili meçhul kalan dosyayı raftan indirerek tekrar incelemeye başladı.

PARA TOPLAMA GÜNÜ

Cinayet büro dedektifleri dosyayı inceledikten sonra öncelikle cinayete kurban giden Murat Özdemir'in ailesi ve yakın çevresindeki isimler ile görüştü. Devam eden incelemelerde cinayetin işlendiği Perşembe günün Plasiyerlerde para toplama günü olduğunu ve cinayetin para için işlenmiş olabileceği ihtimali araştırılmaya başladı. Tarih çok eski olsa da Özdemir'n olay günü evden çıkışından olayın yaşandığı en yakın saatte kadar dolaştığı yerlerden ulaşılabilen iş yerlerine ulaşılarak bilgilerine başvuruldu.

ESKİ MUHASEBECİ ARAÇTA

Ulaşılan kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda, Özdemir'in normalde aracına hiçbir şekilde tanımadığı kişileri almadığı, ancak olay günü araçta bir başkasının daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu o gün araçta bulunan kişinin daha önce Özdemir'in çalıştığı firmada çalışan ve olaydan 6 ay gibi kısa bir süre önce işten ayrıldığı öğrenilen muhasebeci M.Ş olduğu belirlendi. Olay günü Özdemir'in tahsilat yaptığı ve yanında bulunan çantada paralar ile çek ve seneler olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis topladığı tüm bilgiler ve sonrasında elde edilen deliller doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen muhasebeci M.Ş. (43) ve onun suç ortağı olduğu değerlendirilen H.F. (61) önceki gün gözaltına aldı. Olayı toplanan tahsilat paraları için gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheliler emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.Zanlılardan M.Ş 'nin Covid-19 testi pozitif çıktığı için tulum giydirildi.

YAPANIN YANINA KAR KALMIYOR

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu'nun özellikle faili meçhul dosyalara gösterdiği önem, bu konuda İl Asayiş Şube Müdürlüğünde oluşturulan uzman ekibin gelişen teknolojiyi de kullanarak çözüme kavuşturduğu dosyalar ile birlikte, suçlular cezasız kalmazken, olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları ise yılla sonra yapanın yanına kar kalmadığı için yüreklerinde acıları hafifliyor.