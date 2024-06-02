Faili meçhuldü 15 yıl sonra çözüldü

Amasya'nın Merzifon İlçesinde 2009 yılında Mehmet Dönmez (46) yol kenarında başından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. O yıllarda çözülemediği için "faili meçhul" olan dosya 15 yıl sonra yeniden ele alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 ay önce başlatılan çalışmada 15 yıl önce işlenen cinayetin sır perdesi aralandı. Polis ekiplerinin analizleri sonucu 4 kişi çembere alındı.Öldürülen İnternet kafe sahibi Mehmet Dönmez'in iş ortağı 55 yaşındaki Hakan Beyazkürk'ün de aralarında olduğu 4 kişi Merzifon, Samsun, Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan N.B, B.B. ve M.G, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş ortağı olan Hakan Beyazkürk ise cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.