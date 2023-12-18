Fakültedeki odasında vurulan profesör de şüpheli oldu: Odama gelip ayaklarıma doğru 5-10 el ateş etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, 4 Ekim tarihinde aralarında işten kaynaklı daha önceden husumet bulunan aynı fakültede görev yapan Prof. Galip Atasağun'un (59) kardeşi İzzet Atasağun tarafından uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden İzzet Atasağun çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklu İzzet Atasağun soruşturma aşamasında tahliye edildi. Her iki tarafında hem şüpheli hem de müşteki olduğu iddianamede tanıkların olaydan bir gün öncede fakültede kavga ettikleri belirtildi. Olay günü de karşılıklı hakaret ve küfürleşmenin ardından olayın yaşandığı öğrenildi.
HER İKİSİ DE ŞÜPHELİ
İzzet Atasağun ifadesinde "Fakültede Uluç'un ağabeyime yönelik küfür ederek 'Seni öldürürüm' dediğini duydum. Tahir Uluç'un odasına kadar takip ettim. Ağabeyime ettiği küfrü sordum. Bunun üzerine Uluç bana vurmaya ve kafam dönmeye başladı. Korktuğum için belimdeki tabancayı çıkartıp korkutmak amaçlı 3-4 el ateş ettim. Tahir Uluç'un vurulduğundan haberim yoktu" dedi.
İzzet Atasağun hakkında, 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve '6133 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından 13 yıla kadar, Tahir Uluç hakkında ise 'Basit yaralama' suçundan ve 'Hakaret' suçlarından 3,5 yıla kadar hapisleri istendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilirken, taraflar hakim karşısına çıktı. Yargılama sürüyor.