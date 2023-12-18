Fakültedeki odasında vurulan profesör de şüpheli oldu: Odama gelip ayaklarıma doğru 5-10 el ateş etti

Gözaltına alınan şüphelilerden İzzet Atasağun çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklu İzzet Atasağun soruşturma aşamasında tahliye edildi. Her iki tarafında hem şüpheli hem de müşteki olduğu iddianamede tanıkların olaydan bir gün öncede fakültede kavga ettikleri belirtildi. Olay günü de karşılıklı hakaret ve küfürleşmenin ardından olayın yaşandığı öğrenildi.