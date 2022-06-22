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Giriş Tarihi: 22.6.2022 12:03 Son Güncelleme: 22.6.2022 13:24

Falçatalı dehşette yeni yargılama!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Falçatalı dehşette yeni yargılama!

Kendisinden boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu Hanna Butym’in yüzünü bir AVM’de falçatayla parçalayan Mesut Öztürkmen’e verilen ceza eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden görülen duruşmaya katılan Hanna, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Boşanma aşamasında olduğu Ukrayna uyruklu eşi Hanna Butym'in (29) yüzünü falçatayla parçalayan Mesut Öztürkmen (45) hakkında "Eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Geçtiğimiz sene Eylül ayında davada karar açıklandı ve sanığa "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesi ise eksik incelemelerin olduğunu belirterek kararı bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamında yerel mahkemeden, Hanna'nın yüzünde his kaybı olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'ndan yetersiz rapor alındığı ve sanığın eylemini tasarlayarak işleyip işlemediğinin kararda tartışmasız bırakıldığını belirterek eksiklerin giderilmesini istedi.

22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada Hanna Butym ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Hanna "Ben Kocaeli Adli Tıp kurumu şubesine gidip muayene oldum, şikayetim devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını isterim" dedi.

Hanna Butym'in avukatı ise "Müvekkile yönelik öldürme tehdidi ve hakaretler içeren birçok mesajı mahkemenize sunmuştuk. Bunların dikkate alınmasını talep ederiz" diyerek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık Öztürkmen ise mahkemeden tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur Hanna için rapor alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası basın açıklamasında bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Hanna Butym'in avukatı Tuba Özel, "İlla kadınların ölmesi gerekmiyor. Başlarına bir şey gelmeden de cezaların kalıcı, etkin bir şekilde uygulanması için tüm mücadelemiz" dedi.

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Falçatalı dehşette yeni yargılama!
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