Falez kayalıklardan atlamak beton etkisi yapıyor! Uzmanlar uyardı...

Kayılıklardan ölüme meydan okuyarak denize atlayan gençler yüreklerini ağzına getiriyor. Uzmanlar her yıl birden fazla gencin ölümüne onlarca kişinin yaralanmasına neden atlayışın yasaklanması gerektiğini dikkat çekti. Falez kayalıklarından atlama sonucu her yıl onlarca kişiyi kurtarın itfaiye ekipleri, "Kesinlikle atlamasınlar. Her yıl ortalama 5 genç falez kayalıklarından denize atlaması sonucu omurilik zedelenmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Hatta yasaklanmalı" diye konuştu.

BETON ETKİSİ YARATIYOR

Uzmanlar 25 metre üstü suya atlayışlarında beton etkisi yaptığına dikkat çekti. Falez kayalıklarının ortalama yüksekliğinin 30 metreden 45 metreye yükseldiğini belirten uzmanlar, "30 metreden ayak üstü bile atlasanız yaptığınız en küçük hata, ölümle sakatlanma ile sonuçlanabilir." diyerek uyarılarda bulundu.