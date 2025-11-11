Falez’den düşen genç hayatını kaybetti

Korkunç olay, dün saat 23.20 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Haşimişcan Mahallesi'ndeki Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Falez kayalıklarından denize düşen genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşme olayı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİZDEN ÇIKARDI

Olay yerine gelen ekipler, denizden Koray Kırık'ı yaralı çıkardı. Ancak yapılan kontrollerde yitirdiği belirlendi. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Talihsiz gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Koray Kırık'ın cenazesi yapılan otopsini ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi.