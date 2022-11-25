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Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:07 Son Güncelleme: 25.11.2022 15:45

Falezlerde 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya’da falezlerin denizle birleştiği kayalık alanda Berke Ertaş’ın (22) cesedi bulundu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Falezlerde 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı alt tarafındaki falezlerde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayalık alana güçlükle ulaşan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset torbasının ardından kaşık sedyeye alınan cenaze, deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından suya indirildi.

GÜÇLÜKLE BOTA KOYDULAR

Denizdeki dalga nedeniyle kayalık alanda zorluk yaşayan ekipler, sedyeyi sudan bota ulaştırmayı güçlükle başardı. Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Vatandaşlar ise yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezler üzerinden tehlikeye aldırmadan aşağıdaki kurtarma çalışmayı merakla izledi.

Yapılan incelemede cesedin kimliğinin Berke Ertaş'aait olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Ertaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Falezlerde 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu
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