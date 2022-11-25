Falezlerde 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı alt tarafındaki falezlerde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kayalık alana güçlükle ulaşan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset torbasının ardından kaşık sedyeye alınan cenaze, deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından suya indirildi.
GÜÇLÜKLE BOTA KOYDULAR
Denizdeki dalga nedeniyle kayalık alanda zorluk yaşayan ekipler, sedyeyi sudan bota ulaştırmayı güçlükle başardı. Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Vatandaşlar ise yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezler üzerinden tehlikeye aldırmadan aşağıdaki kurtarma çalışmayı merakla izledi.