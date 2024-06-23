Falezlerde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan köpeğin olduğunu öğrenen ekipler alarma geçti. Botla falez kayalıklarına gelen ekipler saatlerdir kurtarılmayı bekleyen köpeği ekipler köpeği denizle kayalıkların buluştuğu noktadan kurtardı. Su ve yiyecek verilen köpek botla karaya çıkartıldı.

KORUMA MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Sağlık durumunun iyi olan köpek Sahil Güvenlik Ekipleri'nce Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine yetkililerine teslim edildi. Görevliler, "Mavi Vatan"ı korumak için gece gündüz görev yapan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı aynı zamanda tüm canlıların korunması için de çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir." dedi.