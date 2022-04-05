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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:06 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:17

Falezlerden düşen genci deniz polisi kurtardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Falezlerden düşen genci deniz polisi kurtardı

Antalya'da yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi Kemal T.'yi deniz polisince kurtarıldı. Ekipler bota aldıkları gence bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturdu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi.

BOTA ALINDI

Olay yerine ulaşan deniz polisi su üstünde hareketsiz olarak duran Kemal T.'ye, "Sakin ol, sakin ol, geldik" diye sakinleştirdi. Bota alınan üniversiteli genç Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Ekipler isminin Kemal T, olduğunu öğrendikleri üniversite öğrencisinin bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturarak uyanık tuttu. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kemal T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Kemal T.'nin durumunu ciddi olduğunu bildirdi.

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Falezlerden düşen genci deniz polisi kurtardı
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