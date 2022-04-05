Falezlerden düşen genci deniz polisi kurtardı

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi.
BOTA ALINDI
Olay yerine ulaşan deniz polisi su üstünde hareketsiz olarak duran Kemal T.'ye, "Sakin ol, sakin ol, geldik" diye sakinleştirdi. Bota alınan üniversiteli genç Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Ekipler isminin Kemal T, olduğunu öğrendikleri üniversite öğrencisinin bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturarak uyanık tuttu. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kemal T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Kemal T.'nin durumunu ciddi olduğunu bildirdi.